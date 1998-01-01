قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة وتزعم العثور على سلاح

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 8 مواطنين من الضفة وزعمت العثور على سلاح من طراز "كارلو".

واقتحم جيش الاحتلال منزل الأسير محمود رداد في الزاوية قرب سلفيت، ومنزل الأسير ثائر عامر في كفر قليل جنوب نابلس، وفتش منازلا في عزون شرق قلقيلية ونعلين غرب رام الله وبيت عوا غرب الخليل.

وعرف من بين المعتقلين:

١. هلال ممدوح عطا- دير أبو مشعل غرب رام الله

٢. الفتى محمد راغب التميمي- دير نظام غرب رام الله

٣. يوسف أحمد العكل- بيت أولا غرب الخليل

٤. محمد فتح الله دحدول- سلفيت

٥. عادل صباح- عوريف جنوب نابلس