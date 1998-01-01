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واشنطن تعزز حماية سفاراتها وقواتها قبيل نشر "صفقة القرن"

الثلاثاء 16 أبريل 2019 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تعزز حماية سفاراتها وقواتها قبيل نشر "صفقة القرن"


القدس المحتلة / سما /

تستعد الولايات المتحدة لتعزيز الحماية لممثلياتها وقواتها في العالم تمهيدا لنشر خطتها التي أطلق عليها "صفقة القرن" المتوقع في الأسابيع القريبة.

وجاء أن الولايات المتحدة تستعد لإمكانية اندلاع ردود فعل غاضبة في العالم العربي، وقد تصل إلى مظاهرات ومواجهات، خاصة وأن صفقة القرن توصف بأنها تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وفي حديثه مع "كان حداشوت"، مساء الإثنين، قال "منسق مكافحة الإرهاب" في وزارة الخارجية الأميركية، نيتان سيلس، إن الولايات المتحدة تتعامل مع ذلك بمنتهى الجدية.

وادعى أنه "يأمل الإعلان عن خطة سلام تكون مقبولة على الطرفين، وتحقق السلام لفترة طويلة في المنطقة".

وفي حديثه عن ردود الفعل المحتملة على "صفقة القرن"، عندما يتم النشر عنها، قال إنه لا يستطيع توقعها بشكل مؤكد، ولكنه أضاف أن واشنطن تأخذ بجدية مسألة حماية قواتها.

وتابع أنه سواء كان الحديث عن جنود يعملون في مواقع القتال أو عن دبلوماسيين، فإن واشنطن ستقدم المطلوب من أجل أمن رجالها.

وقال أيضا إنه في كل مرة تطلق واشنطن تصريحا سياسيا جديا بشأن الشرق الأوسط، فإنها تكون مدركة لضرورة فحص كافة الجوانب المختلفة.

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