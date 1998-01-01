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انخفاض اخر على درجات الحرارة اليوم

الثلاثاء 16 أبريل 2019 07:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض اخر على درجات الحرارة اليوم


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون يوم غد الأربعاء غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الخميس غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

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