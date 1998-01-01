ميركل: "حل الدولتين" هو الأمثل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

برلين /سما/

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أهمية حل الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتهنئة بنجاحه في الانتخابات البرلمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن ميركل هنأت نتنياهو هاتفياً اليوم الاثنين بنجاح حزبه في انتخابات الكنيست التي جرت يوم 9 أبريل (نيسان) الجاري.

وأضاف زايبرت أن المستشارة أكدت استعدادها لتعزيز التعاون مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وبالنظر إلى عملية السلام بالشرق الأوسط، أكدت المستشارة أهمية حل الدولتين الذي يجب التفاوض بشأنه بين كلا الجانبين، مؤكدة أن هذا الحل يظل الهدف بالنسبة للمساعي الدولية الرامية لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب تصريحات زايبرت.

وأكد مكتب نتنياهو الاتصال الهاتفي الذي اجرته المستشارة الألمانية، وجاء في بيان صادر من المكتب أن ميركل دعت رئيس الوزراء الإسرائيلي للقاء في العاصمة الألمانية برلين بعد إتمام تشكيل الحكومة.

وأضاف المكتب أن نتنياهو أشاد خلال الاتصال الهاتفي بالعلاقات بين كلا البلدين.

يشار الى أن انتخابات الكنيست الإسرائيلي أجريت يوم الثلاثاء الماضي.

وأعلنت اللجنة الانتخابية المركزية أن حزب ليكود بزعامة نتنياهو حصل على 36 من أصل 120 مقعداً في الكنيست، بينما حصل تحالف "أزرق-أبيض" الذي يمثل الوسط على 35 مقعداً. وبذلك يكون لمعسكر الأحزاب اليمينية الدينية الأغلبية بالبرلمان.