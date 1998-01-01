إيقاد شعلة بدء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني في طوباس

طوباس /سما /

أوقدت جماهير محافظة طوباس، مساء اليوم الاثنين، شعلة بدء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني في المحافظة، وذلك عند قبر شهيد الحركة الأسيرة بشار بني عودة من بلدة طمون جنوب المدينة، والذي استشهد في سجون الاحتلال عام 2005.

وقال محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي، خلال كلمة له بالمناسبة: إن "طمون تفتخر بجيلها الذي يشكل نقطة أمن وأمان، وسيكون حريصا على الوفاء لأرواح الشهداء والأسرى".

وأضاف أن السجان لم يبال في قتل بني عودة وغيره وآثر على أن يموتوا في السجن، مؤكدا عل أنهم شهداء أمتنا العربية، وأننا نعدهم باعتزاز بأننا سنسير على دربهم.

وتابع: نحن شعب تواق للحرية والسلام وسنكون وقودا للثورة الفلسطينية والمقاومة الشعبية، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته قدموا للعالم كل الخير والأمان.

بدوره قال مدير نادي الأسير في طوباس محمود صوافطة، إنه آن الأوان بأن يكون الأسرى بين ذويهم وعائلاتهم، مشيرا إلى أنهم يتعرضون لهجمة شرسة تقودها سلطات الاحتلال ضدهم، ولفت إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل إنهاء قضيتهم. وقال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في طوباس أحمد أبو الحسن، إنه سيكون هناك برنامج لفعاليات المحافظة لمناسبة يوم الأسير، لنؤكد من خلاله على ضرورة الالتفاف حول قضيتهم، وأن شعبنا سيظل خلف الرئيس محمود عباس الذي يعتبر قضية الأسرى من القضايا الجوهرية.