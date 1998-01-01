بالفيديو والصور.. حريق هائل في كاتدرائية نوتردام التاريخية في فرنسا

باريس /سما/

اندلع حريق كبير، مساء اليوم الاثنين، في كاتدرائية نوتردام التاريخية في العاصمة الفرنسية باريس، وصفته رئيسة بلدية العاصمة بـ"الرهيب".

وأفادت مصادر فرنسية، أن ترجيحات بأن أعمال التجديد والأشغال في كاتدرائية نوتردام هي المتسببة في الحادث.

كما أفادت عناصر الإطفاء أن الحريق اندلع في الطبقة العليا من الكاتدرائية، مع تعذر تحديد مدى خطورته حتى الآن، فيما قال المتحدث باسم الكاتدرائية إنه اندلع قرابة الساعة 16:50 بتوقيت غرينتش.

وقال شاهد من "رويترز" إنه تمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التي ترجع للعصور الوسطى، كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجي الكاتدرائية.

وأضافت إدارة الإطفاء أن عملية كبرى جارية لاحتواء الحريق، بينما قال متحدث باسم بلدية المدينة على تويتر إنه يجري إخلاء المنطقة.

وهرعت قوات الشرطة والإطفاء إلى مكان الحادث، فيما طلبت الشرطة أيضا عبر موقع "تويتر" من الأفراد الابتعاد من محيط الكاتدرائية.