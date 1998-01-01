الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالقدس وقلقيلية

قلقيلية / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بينهم طفل.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل عادل أبو صبيح (13 عاما)، والمواطنين زكي عبيد بعد تفتيش منزل والده بالبلدة، ومحمد فيصل عبيد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم ثلاثة أطفال من بلدة عزون، بمحافظة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأطفال: مخلص شوقي أسعد سليم (16 عاما)، ومحمد مأمون عمر قاطش (16 عاما)، وصالح يعقوب صالح سويدان (15 عاما)، على حاجز عسكري طيار نصبته بالقرب من قرية جيوس شرق قلقيلية.