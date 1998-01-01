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الصحة بغزة تحذر من نفاد الحليب العلاجى للأطفال المرضى

الإثنين 15 أبريل 2019 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تحذر من نفاد الحليب العلاجى للأطفال المرضى


غزة / سما /

أعلن علاء حلس مدير صيدلية المستشفيات بوزارة الصحة بغزة، عن نفاذ الحليب العلاجى بكافة أنواع من مستشفيات وزارته، الأمر الذى يشكل خطرا حقيقيا على صحة الأطفال المرضى الذين يستفيدون منه منذ الولادة معتبرا انه شريان حياة لهم.

وأكد راغب ورش اغا  رئيس قسم الجهاز الهضمى بمستشفى الرنتيسى، على أن نفاذ أنواع الحليب العلاجى يؤثر سلبا على صحة أطفالنا المرضى داخل المستشفى، والذين سيعانون من إسهال مزمن و سوء امتصاص و بالتالى انخفاض أوزارنهم مما يضطرهم الى دخول المستشفى لفترات طويلة.

و أوضح أن الأطفال المرضى يعتمدون على  حليب الجلاكتومين بشكل أساسى منذ الولادة  ومعرضون للخطر كونهم لا يستفيدون إلا من المأكولات الحيوانية كالسمك و اللحوم و الحليب ودون ذلك سيؤثر على صحتهم العامة.

وأشار  الى أن هذا الحليب تحديدا لا يتوفر في السوق الخاص و لا تتوفر له بدائل على الاطلاق, علاوة على تكلفته العالية التى تتجاوز المئة دولار.

ولفت الى حليب نيوترموجين  الذى يعطى للأطفال الذين يعانون من حساسية للبروتين الموجود في الحليب البقرى حيث يستفيد منه شريحة كبيرة من الأطفال المرضى, موضحا أن البدائل الموجودة ليست بنفس الكفاءة و الجودة, الى جانب نفاذ حليب ايزوميل الذى يحتاجه الأطفال الذين يعانون من سوء امتصاص السكر, وأنواع أخرى من الحليب مفقودة من مستشفيات وزارة الصحة بغزة.

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