الرجوب يكرم الطالب عباهرة ويتفقد مركز التدريب المهني

جنين / سما /

كرم أكرم الرجوب محافظ جنين، الطالب في جامعة خضوري تخصص هندسة "ميكاترونكس" إبراهيم خليل محمد عباهرة، الحائز على الميدالية الذهبية عن المشاريع الهندسية، والمركز الثالث عن كامل المشاريع في مسابقة بجمهورية تونس، عن اختراع بطارية تعمل بالطاقة لمدة زمنية طويلة.

وأثنى الرجوب على هذا الإنجاز، وقال إن "هذا الفوز يبرهن للعالم أننا شعب يملك الطاقات الإبداعية في مختلف المجالات، ويضاف لسجل الإنجازات الفلسطينية التي تمت بأيدي أبنائها المخلصين والمثابرين الذين يتحلون بالعزيمة والإصرار والتحدي".

وفي سياق آخر، تفقد الرجوب مركز التدريب المهني في جنين، واطلع على سير عمله، حيث كان في استقباله مدير مكتب العمل أحمد دراغمة، ومديرة المركز سندس أبو بكر، وكادر التدريب المهني .

وقدمت أبو بكر شرحا حول أقسام المركز بمختلف تخصصاته التي يقدمها للمتدربين، وتدريبهم على مختلف التخصصات المهنية، ورفدهم بالخبرات التي يحتاجها سوق العمل بكفاءة عالية وتحقيق نمو في التعليم المهني والتقني وخلق فرص للعاطلين عن العمل.

من جهته، أكد الرجوب أهمية التعليم المهني الذي يساهم في خلق نموذج تعليمي وتدريبي من شأنه أن يحد من البطالة ويوفر فرص عمل للخريجين بمختلف التخصصات المهنية، إيمانا بأهمية هذا النمط من التعليم في تنمية الموارد البشرية التي يحتاجها المجتمع.

وكان المركز قد احتفل بالتعاون مع اتحاد صناعة الحجر والرخام، بتخريج عدد من المتدربين في دورة الفسيفساء من مخلفات الحجر، حيث سلم الرجوب ودراغمة وأبو بكر، ومدير فرع الاتحاد في جنين حسام زكارنة شهادات التخريج للطلبة.