الحرائق تعود مجددا الى مستوطنات غلاف غزة ...

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الاثنين، باندلاع عدد من الحرائق في مستوطنات غلاف غزة، بعد إطلاق عدد من البالونات الحارقة من القطاع تجاه الغلاف.

وذكر موقع "0404 العبري"، أن حريق اندلع في كيبوتس "بئيري" بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.

كما أعلنت "القناة 13 العبرية"، اندلاع حريق آخر في المجلس الاقليمي "أشكول"، بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

ووفقاً لموقع "مفزاك لايف العبري" اندلع حريق ثالث في غابة شوكداه بفعل البالونات الحارقة التي انطلقت من غزة مساء اليوم.

من جانبه، نشر موقع "ريشت كان" فيديو لعمليات إطفاء حريق اندلع في المجلس الاقليمي "سدوت هنيغف"، بفعل البالونات الحارقة.