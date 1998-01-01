تعاون روسيا والناتو توقف بشكل كامل

موسكو /سما/

أكد الكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي، أن التعاون بين روسيا والناتو في المجال المدني والعسكري توقف بشكل كامل.

ووفقاً لقناة "كان العبرية"، قال غروشكو إن التعاون في المجالين المدني والعسكري توقف بشكل كامل، مضيفاً أن الناتو رفض بنفسه أجندة العمل الايجابية بحق روسيا، ولا توجد أي اشارات بأن الناتو يعرف كيفية الخروج من هذا الطريق المسدود.

فيما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن على روسيا النظر في عواقب إنهاء معاهدة حظر الأسلحة النووية متوسطة وقصيرة المدى، مشيرا لاتفاق كافة أعضاء الحلف على عدم التزام موسكو بها.