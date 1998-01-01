التحقيق مع مسؤول كبير بمركز الأبحاث النووية في اسرائيل بشبهات فساد

القدس المحتلة / سما /

اعلنت الشرطة الاسرائيلية، اليوم الاثنين، انهائها التحقيقات مع مسؤول كبير في مركز الابحاث النووية في ديمونا جنوب اسرائيل، بعد الاشتباه بارتكابة جرائم فساد.

ووفقا للشرطة الاسرائيلية، "تم إجراء تحقيق سري في هذه المسألة، والتي تم التحقيق بها بشكل مشترك بين المسؤول عن جهاز الأمن بالمركز وشرطة المناطق الساحلية والجنوبية في شرطة إسرائيل"، مضيفًة ان "التحقيق انتقل الى المرحلة العلنية".

ويشار الى ان الشرطة الاسرائيلية فرضت امر منع نشر على تفاصيل القضية.

ويشار الى ان مراقب الدولة الإسرائيلي والمسؤول عن شكاوي الجمهور يوسف شابيرا اصدر قبل خمس سنوات امر حماية دائمة لموظف في مفاعل الأبحاث النووية اشتكي من الفساد. لكن ليس من الواضح ان كان هناك علاقة بين القضية التي يتم التحقيق بها وهذه الحادثة.

واتضح في حينه ان هذا الموظف كان يتعرض للمضايقات بعد ان توجه الى مكتب مراقب الدولة للابلاغ عن اعمال كان يعتقد بانها كانت اعمال فساد.

ويهدف مركز الأبحاث النووية جنوب شرق مدينة ديمونا جنوب اسرائيل، الى إجراء البحوث حول الطاقة النووية.

وتأسس مركز ابحاث الطاقة النووية في عام 1959، بعد 7 سنوات من تعيين بن غوريون في لجنة الطاقة النووية. وفي نهاية العام، أكدت إسرائيل رسميًا للإدارة الأمريكية أنها تقوم ببناء مفاعل أبحاث نووي بقوة 24 ميجاوات "لتطوير المعرفة العلمية لتلبية الاحتياجات الصناعية والزراعية والطبية والعلمية الأخرى".