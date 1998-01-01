اكتشاف مخزون جديد كبير للغاز الطبيعي قبالة "إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

أعلنت شركة "انرجين" اليونانية، اليوم الاثنين، اكتشافها مخزونا جديدا كبيرا من الغاز الطبيعي قبالة الشواطئ "الإسرائيلية" شمال فلسطين المحتلة.

وقالت الشركة انه وفقا للتقديرات الأولية فان احدث اكتشاف في حقل التنقيب "كارش" شمال إسرائيل يحتوي على كمية تقدر ما بين 28 حتى 42 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وحاليا ستقوم الشركة اليونانية المدرجة في البورصة الاسرائيلية باجراء مزيد من تحليلات للموارد المتوفرة وتحديد محتوى السوائل المكتشفة.

الاكتشاف الحالي سيضاف الى 45 مليار متر مكعب التي تم اكتشافها بالفعل في حقل "كاريش"، إضافة الى 22 مليار أخرى اكتشف في الحقل تانين، والذي تديره نفس الشركة.

وقال ماتيوس ريغاس الرئيس التنفيذي لشركة "انرجين" انه :"يسعدنا الإعلان عن الاكتشاف الجديد المهم للغاز في منطقة كارش شمال إسرائيل والذي يدل على جاذبية منطقتنا البحرية في إسرائيل".

لكن بالرغم من هذا فان كمية الغاز المكتشفة في حقل "كارش" تعتبر صغيرة مقارنه بالكمية الموجودة في حقلي لفياتان وانرجي الإسرائيليين.

ويشار الى ان إسرائيل تخطط حاليا لتزويد الأردن ومصر بالغاز الطبيعي بقيمة 26 مليار دولار وتعتزم انشاء خط انابيب بطول 2000 كلم لتزويد أوروبا الشرقية بالغاز.