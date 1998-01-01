بيت لحم: إصابات في موجهات تقوع

بيت لحم / سما /

اصيبت سيدة بجراح في وجهها وعدد اخر من المواطنين بالاختناق بعد استهدافهم من قوات الاحتلال باطلاق الغاز المسيل نحوهم في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وكان عدد من المواطنين تجمهرو في محيط محطة وقود عند الشارع الملتف لبلدة تقوع لتخليص 5 فتية جرى اعتقالهم من محيط مجمع المدارس في البلدة ، الا ان جنود الاحتلال قاموا بالاعتداء على المواطنين لفظيا وجسديا واطلاق الغاز المسيل حيث اصيبت سيدة بقنبلة غاز بالوجه الى جانب حالات الاختناق .

وفي اعقاب الحادثة اندلعت مواجهات قام خلالها الشبان باشعال اطارات السيارات والقاء الحجارة باتجاه الجنود الذين ردوا باطلاق وابل كثيف من العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال عدد من الاهالي ان ما حصل اليوم في محيط المدارس هو حلقة في سلسلة لا تنتهي من اجراءات استهداف البلدة ومواطنيها .

وكان جيش الاحتلال اغلق المدخل الشمالي لبلدة تقوع منذ نحو 6 ايام .

وفي تطور لاحق افيد ان الجنود قد افرجوا عن التلاميذ الخمسة في اعقاب تدخل الارتباط العسكري الفلسطيني.