  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيت لحم: إصابات في موجهات تقوع

الإثنين 15 أبريل 2019 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: إصابات في موجهات تقوع


بيت لحم / سما /

اصيبت سيدة بجراح في وجهها وعدد اخر من المواطنين بالاختناق بعد استهدافهم من قوات الاحتلال باطلاق الغاز المسيل نحوهم في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وكان عدد من المواطنين تجمهرو في محيط محطة وقود عند الشارع الملتف لبلدة تقوع لتخليص 5 فتية جرى اعتقالهم من محيط مجمع المدارس في البلدة ، الا ان جنود الاحتلال قاموا بالاعتداء على المواطنين لفظيا وجسديا واطلاق الغاز المسيل حيث اصيبت سيدة بقنبلة غاز بالوجه الى جانب حالات الاختناق .

وفي اعقاب الحادثة اندلعت مواجهات قام خلالها الشبان باشعال اطارات السيارات والقاء الحجارة باتجاه الجنود الذين ردوا باطلاق وابل كثيف من العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال عدد من الاهالي ان ما حصل اليوم في محيط المدارس هو حلقة في سلسلة لا تنتهي من اجراءات استهداف البلدة ومواطنيها .

وكان جيش الاحتلال اغلق المدخل الشمالي لبلدة تقوع منذ نحو 6 ايام .

وفي تطور لاحق افيد ان الجنود قد افرجوا عن التلاميذ الخمسة في اعقاب تدخل الارتباط العسكري الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

غزة : العثور على جثة فتاة مشنوقة والشرطة تحقق

نتنياهو: لن نسمح بتعريض "إسرائيل" للخطر ..وقراره بشأن مطالب الاسرى كتالي!!

البرادعي يكشف اهم ملامح صفقة القرن

مسؤول مصري يكشف : دول غزة وسيناء خزعبلات والشعب الفلسطيني لا يقبل التوطين

الولايات المتحدة توجه رسالة الى حكومة اشتيه وهذا مفادها..

تعرض قوة من الشرطة لاطلاق نار واصابة اثنين من ضباطها في نابلس

"واشنطن بوست" تكشف: "صفقة القرن" لن تنص على إقامة دولة فلسطينية

الأخبار الرئيسية

معركة الكرامة 2 تنتصر.. التوصل لاتفاق بين الاسرى و الاحتلال وهذا ما تناوله..

قيادي بحماس يكشف تفاصيل جديدة عن المنحة القطرية وتفاهمات التهدئة

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: الاحتلال ينقض تعهداته في غزة ونطالب مصر بالتدخل العاجل

اشتية : الحكومة ستعمل على رفع المعاناة عن أهلنا في غزة ويطلب دعم المانحين والعرب

الاحتلال يتلكأ في إدخال الأموال القطرية والأمم المتحدة وقطر تحاولان امتصاص غضب الفصائل