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معركة الكرامة 2 تنتصر.. التوصل لاتفاق بين الاسرى و الاحتلال وهذا ما تناوله..

الإثنين 15 أبريل 2019 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
معركة الكرامة 2 تنتصر.. التوصل لاتفاق بين الاسرى و الاحتلال وهذا ما تناوله..


غزة / سما/

أفاد مكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الاثنين، بأنه تم التوصل لاتفاق بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال بما يلبي المطالب التي خاض من أجلها الأسرى معركةالكرامة 2 .

و يقضي الاتفاق الذي تم التوصل اله بين الاسرى والاحتلال، بالسماح بالاتصال لثلاث مرات أسبوعياً لكل أسير وإلغاء كافة العقوبات التي فرضتها إدارة مصلحة السجون، فيما ستصدر الحركة الاسيره بياناً يوضح كافة تفاصيل الاتفاق قريباً.

بدوره،  قال الناطق الاعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين مجدي العدرة، إن ممثلي الأسرى توصلوا، اليوم الاثنين، إلى اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح العدرة، مساء اليوم الاثنين، أن جلسات الحوار بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون، والتي استمرت لعدة أيام، في سجن "ريمون"، أفضت إلى اتفاق يقضي بتركيب أجهزة تلفونات عمومية في السجون، يستخدمها الأسرى 3 أيام أسبوعيا، واعادة كافة الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن النقب خلال الاقتحام الاخير قبل أكثر من 20 يوما، وتخفيض مبلغ الغرامة الذي فرض عليهم من 58 الف شيقل الى 30 ألف شيقل، على أن يتم الحديث عن ازالة اجهزة التشويش في وقت لاحق بعد تركيب التلفونات العمومية.

وأعلن الأسرى عن وقف كافة خطواتهم التصعيدية اعتبارا من مساء هذا اليوم.

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