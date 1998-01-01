تحالف "ازرق ابيض" يبلغ الرئيس الاسرائيلي بعدم رغبته في حكومة ائتلاف وطني

القدس المحتلة / سما /

بدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الاثنين، مشاورات خاصة لاختيار رئيس الحزب الذي سيكلفه بمهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، وذلك في مقر رئاسة الدولة في مدينة القدس.

وقد بدأ رئيس الدولة مشارواته باستقبال مندوبي حزب الليكود بوصفه الحزب الذي حظي بأكبر عدد من المقاعد وفقا للنتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية، 36 مقعدا. وكما هو متوقع فقد اعرب مندوبو الحزب امام رئيس الدولة عن تطلعات رئيس حزبهم نتيناهو وقدرته على تشكيل الحكومة القادمة بالاعتماد على ائتلاف حكومي يجمع العدد الضروري من النواب لدعم هذه الحكومة عند عرضها على الكنيست.

كما استقبل رئيس الدولة الجنرال المتقاعد غابي اشكنازي، المرشح الرابع في تحالف "ازرق ابيض" الذي حضر الى مقر الرئاسة الاسرائيلية للتشاور حول تشكيل الحكومة القادمة. وجاء ان اشكنازي اعرب عن رأي حزبه بعدم الرغبة بالعمل ضمن حكومة وحدة وطنية وذلك ردا على استفسار رئيس الدولة حول امكانية دراسة عرض كهذا في حال تقدم به الرئيس ريفلين.

هذا ويواصل رئيس الدولة اليوم لقاءاته التشاورية مع مندوبين عن احزاب اخرى فازت بتمثيل برلماني، لاستطلاع موقفها من تشكيل الحكومة وليستمع الى توصياتها الى اي شخصية سياسية تشير كرئيس للحكومة المقبلة الذي تكون مستعدة لدعمه.

ويتوقع ان توصي الاحزاب المتدينة مثل يهدوت هتوراة وحزب شاس على ان يكلف الرئيس الاسرائيلي، زعيم حزب الليكود بتشكيل الحكومة القادمة. كما يتوقع ان يوصي "اتحاد احزاب اليمين"، وله خمسة مقاعد، هو الآخر برئاسة نتنياهو للحكومة المقبلة.

وبالمجمل فمن المتوقع ان لا يجد نتنياهو اي صعوبة في تشكيل الحكومة القادمة بعد ان افرزت الانتخابات الاخيرة ان الاحزاب المحسوبة على اليمين الاسرائيلي حظيت بغالبية المقاعد البرلمانية، وهي إما كانت في تشكيلة الحكومة السابقة وإما انها اعربت عن استعدادها للانضمام لحكومة نتنياهو القادمة.

ووفقا للنتائج فمن المتوقع ان تحظى حكومة نتنياهو القادمة بتأييد 65 نائبا، في حال تمكن نتنياهو من توزيع الحقائب الوزارية والمناصب المسؤولة في ادارة البلاد بطريقة ترضي هذه الاحزاب.