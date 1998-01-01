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الفلسطيني البيوك يحصد ثلاث ميداليات في بطولة جنوب افريقيا لكمال الأجسام

الإثنين 15 أبريل 2019 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفلسطيني البيوك يحصد ثلاث ميداليات في بطولة جنوب افريقيا لكمال الأجسام


جوهانسبرغ /سما/

فاز الفلسطيني هشام البيوك، بثلاث ميداليات في بطولة لكمال الأجسام عن فئة الفيزيك واللياقة البدنية، أقيمت بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

وحصل اللاعب البيوك في البطولة التي نظمها اتحاد المحترفين IFBB Personal League، على ذهبية ماستر فيزيك، وفضية نوفس فيزيك مع الجونير، وبرونزية منز فيزيك مع الشباب.

وعبر هاشم الدجاني سفير فلسطين لدى جنوب افريقيا، عن سعادته بالمستوى الراقي والمميز الذي قدمه اللاعب هشام وحصوله على ثلاث ميداليات في بطولة واحدة.

وأكد أن هذا النجاح يسجل للرياضة الفلسطينية ويساهم في تعزيز ثقة اللاعب الفلسطيني بنفسه لرفع اسم فلسطين عاليا في مختلف المحافل الرياضية الدولية.

بدوره، أعرب البيوك عن فرحته بهذا الانجاز، وتمنى أن يكون حافزا للجيل الجديد لتحقيق انجازات في هذا المجال الرياضي.

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