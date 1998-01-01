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لهذه الاسباب.. ادارة ترامب تؤجل اعلان صفقة القرن الى شهرين

الإثنين 15 أبريل 2019 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذه الاسباب.. ادارة ترامب تؤجل اعلان صفقة القرن الى شهرين


واشنطن /سما/

أفادت مصادر  اعلامية مطلعة، اليوم الاثنين، أن الإدارة الامريكية برئاسة ترامب لا تعتزم الإعلان عن "صفقة القرن" خلال الشهرين القادمين على الأقل.

ورجحت المصادر سبب تاخيرها الى إتاحة المجال امام رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومته الجديدة ، إضافة الى قرب شهر رمضان المبارك، مشيرة الى أن الادارة الأميركية تفضل ان تطرح مبادرتها بعد شهرين او ثلاثة على الاقل.

كما اكدت المصادر ان الصيغة النهائية لخطة السلام الامريكية اصبحت شبه جاهزة وبانتظار التوقيت الملائم لإطلاقها.

واضافت أن الادارة الامريكية تشعر بقلق ازاء الموقف الذي يتبناه الرئيس محمود عباس، الرافض للخطة الامريكية، لافتة الى أن غالبية الزعماء العرب يدعمون المبادرة الامريكية، و انهم يريدون الانتهاء من الملف الفلسطيني خاصة و أن لديهم ملفات هامة أخرى تستحوذ على اهتماماتهم، سواء التهديد الايراني أو الحركات الأصولية أو مشاكل مجتمعاتهم الداخلية و النهوض بها، و أن القضية الفلسطينية لم تعد في مقدمة اهتماماتهم.

ولفتت المصادر الى ان الادارة الامريكية فوجئت مرة اخرى بعدم وجود ردود فعل حقيقة من قبل الدول العربية ازاء اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعترافه بالسيادة الاسرائيلية على هضبة الجولان و ذلك بعد عام على اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل و غياب ردود فعل عربية جدية ازاء ذلك.

وأضافت:  ان الادارة الامريكية لا تعير اهتماماً لقرارات القمم العربية التي عقدت منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، و تعتبر هذه القرارات مجرد كلام لأن الدول العربية كان يمكنها ان تتخذ مواقفا تشكل ردود فعل مزعجة لواشنطن .

ونوهت المصادر ذاتها،  الى أنه على الرغم من المواقف العربية المتشددة في تلك القمم الا أن الدول العربية وسعت نطاق اتصالاتها مع اسرائيل وعززت علاقاتها مع واشنطن وهو أمر فاجأ حتى الادارة الأمريكية نفسها.

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