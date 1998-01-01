  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العالول: نعاهد القائد البرغوثي على التمسك بنهج "فتح" والثوابت الوطنية

الإثنين 15 أبريل 2019 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: نعاهد القائد البرغوثي على التمسك بنهج "فتح" والثوابت الوطنية


رام الله / سما /

عاهدت حركة التحرر الوطني الفلسطيني "فتح"، عضو لجنتها المركزية القائد مروان البرغوثي، في ذكرى اختطافه الثامنة عشرة، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، على التمسك بنهج التي قدمت صفوة أبنائها وقياداتها شهداء واسرى وجرحى...، والتمسك بالثوابت الوطنية، والسير على درب المناضلين حتى النصر والحرية.

وقال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، في بيان صحفي اليوم الاثنين، "ثمانية عشرة عاما والقيد يفتك في فراغ الزنزانة، ولا يفتك في إرادة ونفس قامة مروان البرغوثي، هذا الاسم الكبير في سفر الثورة الفلسطينية والأرض المحتلة، الباقي على وعد الشهداء، وعهد الصدق في صدور الرجال، عهد الدم والجرحى، المتماسك الفذ الذي عض على قلبه وظل كما عرفناه ثابتا على ثابت فلسطين الأكيد والوحيد ليس سوى الصمود، فيا أخانا ورفيق درب المناضلين الثائرين ستتفكك العتمة ويكون النصر والحرية التي تليق بكل هذه البلاد المنسوجة والمرسومة بالدم والعرق، وهذا نهج حركة فتح التي تقدمت منها صفوة أبنائها وقيادتها باللجنة المركزية للاشتباك مع الاحتلال، فكان من أعضاء لجنتها المركزية".

واضاف: "واذ تمر هذه اللحظات في ظل غياب جسد الأخ القائد مروان في عتمة الزنزانة، فإن حركة فتح بقيادتها في اللجنة المركزية، وكوادرها القابضة على العهد وعناصرها الملتحمين في مشروع التحرر الوطني، تستذكرك في المواقف ومتعرجات الدرب التي تعصف بتآمر البعض وتخلي البعض الآخر".

وتابع: "أبو القسام بعزيمتك وعزيمة اخوانك الأسرى تستمر الثورة حتى تتحقق طموحات شعبنا بالحرية والاستقلال، لك ولكل الأسرى الحرية الساطعة بانكسار القيد، وزوال الاحتلال".

الأكثر قراءة اليوم

"والا": أربعة عقبات قد تفجر الأوضاع بغزة وموعد بدء تطبيق التفاهمات كالتالي..

غزة : العثور على جثة فتاة مشنوقة والشرطة تحقق

نتنياهو: لن نسمح بتعريض "إسرائيل" للخطر ..وقراره بشأن مطالب الاسرى كتالي!!

البرادعي يكشف اهم ملامح صفقة القرن

الولايات المتحدة توجه رسالة الى حكومة اشتيه وهذا مفادها..

تعرض قوة من الشرطة لاطلاق نار واصابة اثنين من ضباطها في نابلس

"واشنطن بوست" تكشف: "صفقة القرن" لن تنص على إقامة دولة فلسطينية

الأخبار الرئيسية

قيادي بحماس يكشف تفاصيل جديدة عن المنحة القطرية وتفاهمات التهدئة

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: الاحتلال ينقض تعهداته في غزة ونطالب مصر بالتدخل العاجل

اشتية : الحكومة ستعمل على رفع المعاناة عن أهلنا في غزة ويطلب دعم المانحين والعرب

الاحتلال يتلكأ في إدخال الأموال القطرية والأمم المتحدة وقطر تحاولان امتصاص غضب الفصائل

مسؤول مصري يكشف : دول غزة وسيناء خزعبلات والشعب الفلسطيني لا يقبل التوطين