العالول: نعاهد القائد البرغوثي على التمسك بنهج "فتح" والثوابت الوطنية

رام الله / سما /

عاهدت حركة التحرر الوطني الفلسطيني "فتح"، عضو لجنتها المركزية القائد مروان البرغوثي، في ذكرى اختطافه الثامنة عشرة، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، على التمسك بنهج التي قدمت صفوة أبنائها وقياداتها شهداء واسرى وجرحى...، والتمسك بالثوابت الوطنية، والسير على درب المناضلين حتى النصر والحرية.

وقال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، في بيان صحفي اليوم الاثنين، "ثمانية عشرة عاما والقيد يفتك في فراغ الزنزانة، ولا يفتك في إرادة ونفس قامة مروان البرغوثي، هذا الاسم الكبير في سفر الثورة الفلسطينية والأرض المحتلة، الباقي على وعد الشهداء، وعهد الصدق في صدور الرجال، عهد الدم والجرحى، المتماسك الفذ الذي عض على قلبه وظل كما عرفناه ثابتا على ثابت فلسطين الأكيد والوحيد ليس سوى الصمود، فيا أخانا ورفيق درب المناضلين الثائرين ستتفكك العتمة ويكون النصر والحرية التي تليق بكل هذه البلاد المنسوجة والمرسومة بالدم والعرق، وهذا نهج حركة فتح التي تقدمت منها صفوة أبنائها وقيادتها باللجنة المركزية للاشتباك مع الاحتلال، فكان من أعضاء لجنتها المركزية".

واضاف: "واذ تمر هذه اللحظات في ظل غياب جسد الأخ القائد مروان في عتمة الزنزانة، فإن حركة فتح بقيادتها في اللجنة المركزية، وكوادرها القابضة على العهد وعناصرها الملتحمين في مشروع التحرر الوطني، تستذكرك في المواقف ومتعرجات الدرب التي تعصف بتآمر البعض وتخلي البعض الآخر".

وتابع: "أبو القسام بعزيمتك وعزيمة اخوانك الأسرى تستمر الثورة حتى تتحقق طموحات شعبنا بالحرية والاستقلال، لك ولكل الأسرى الحرية الساطعة بانكسار القيد، وزوال الاحتلال".