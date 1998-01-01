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عشراوي تطلع القنصل البلجيكي على آخر التطورات

الإثنين 15 أبريل 2019 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي تطلع القنصل البلجيكي على آخر التطورات


رام الله / سما /

 أطلعت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الاثنين، القنصل العام البلجيكي في القدس دانيلي هافن، على آخر التطورات والانتهاكات الإسرائيلية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات.

وأشادت عشراوي بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين، مؤكدة أهمية الدور الذي تلعبه بلجيكا في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني ورفضها لجميع الانتهاكات الإسرائيلية وتمسكها بحل الدولتين وبالسلام العادل والشامل.

كما جرى بحث الوضع الفلسطيني والمهام المنوطة بالحكومة الفلسطينية الجديدة، والتحديات التي تواجهها جراء ممارسات دولة الاحتلال ومحاولاتها تقويض العمل الفلسطيني المؤسساتي وقرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني.

واستعرض الطرفان الواقع الدولي والإقليمي وتم التركيز على الخطوات الأميركية الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية وما يسمى بـ "صفقة العصر" وأهمية التنسيق الفلسطيني والعربي والأوروبي والدولي لضمان احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسته لحقوقه وحرياته وسيادته على أرضه.

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