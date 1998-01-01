  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الاحد المقبل وفلسطين جوهره!

الإثنين 15 أبريل 2019 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الاحد المقبل وفلسطين جوهره!


غزة / سما /

بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم الاحد المقبل، اجتماعا طارئا، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية بناءً على طلب دولة فلسطين.

وسيبحث الاجتماع، الذي سيعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الصومال، آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية سياسيا، وماليا، واعلاميا، خاصة في ضوء نتائج الانتخابات الاسرائيلية الأخيرة والاجراءات المتواصلة ضد الشعب والاقتصاد الفلسطيني .

وقال الامين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح له: إنه تقرر عقد الاجتماع يوم 21 الجاري بناء على طلب من دولة فلسطين، وإن الرئيس محمود عباس سيشارك في الاجتماع لاطلاع مجلس الجامعة العربية على رؤيته وتقييمه للوضع الخاص بالقضية الفلسطينية، وإطلاع الوزراء على آخر التطورات في ظل الاحداث الاخيرة.

الأكثر قراءة اليوم

"والا": أربعة عقبات قد تفجر الأوضاع بغزة وموعد بدء تطبيق التفاهمات كالتالي..

غزة : العثور على جثة فتاة مشنوقة والشرطة تحقق

نتنياهو: لن نسمح بتعريض "إسرائيل" للخطر ..وقراره بشأن مطالب الاسرى كتالي!!

البرادعي يكشف اهم ملامح صفقة القرن

الولايات المتحدة توجه رسالة الى حكومة اشتيه وهذا مفادها..

تعرض قوة من الشرطة لاطلاق نار واصابة اثنين من ضباطها في نابلس

"واشنطن بوست" تكشف: "صفقة القرن" لن تنص على إقامة دولة فلسطينية

الأخبار الرئيسية

قيادي بحماس يكشف تفاصيل جديدة عن المنحة القطرية وتفاهمات التهدئة

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: الاحتلال ينقض تعهداته في غزة ونطالب مصر بالتدخل العاجل

اشتية : الحكومة ستعمل على رفع المعاناة عن أهلنا في غزة ويطلب دعم المانحين والعرب

الاحتلال يتلكأ في إدخال الأموال القطرية والأمم المتحدة وقطر تحاولان امتصاص غضب الفصائل

مسؤول مصري يكشف : دول غزة وسيناء خزعبلات والشعب الفلسطيني لا يقبل التوطين