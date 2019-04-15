مرفق رابط التسجيل.. الداخلية بغزة تعلن عن وظائف ضباط وضباط صف جديدة بالقطاع

غزة / سما/

نشرت وزارة الداخلية والامن الوطني في غزة، اليوم الاثنين، إعلان توظيف لتعيين ضباط وضباط صف في تخصصات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

وفيما يلي نص الاعلان كما وصل سما الاخبارية:

إعلان.. مسابقة تعيين ضباط وضباط صف في وزارة الداخلية

في تخصصات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

تعلن هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن عقد مسابقة تعيين ضباط وضباط صف اختصاص "ذكور"، وذلك وفق التخصصات الآتية:

1) مُطوّر تطبيقات ويب

2) مهندس شبكات وأنظمة تشغيل

3) مُطوّر قواعد بيانات أوراكل

4) مصمم جرافيك – موشن جرافيك

r أولاً: الشروط العامة:

1. أن يكون المتقدم فلسطيني الجنسية.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك بشهادة من وزارة الداخلية، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالآداب.

3. خبرة عملية موثقة لا تقل عن 3 سنوات في مجاله.

4. لديه القدرة على تحمل ضغط العمل.

5. لديه القدرة على العمل ضمن الفريق.

6. يجيد اللغة الإنجليزية (كتابة + محادثة).

7. أن يكون لائق صحياً للخدمة العسكرية.

8. ألا يتجاوز عمر المتقدم بحد أقصى 27 عاماً، وذلك حتى تاريخ 15/04/2019م.

9. أن يجتاز المتقدم الاختبارات التحريرية اللازمة.

10. أن يجتاز المقابلة الخاصة بالوظيفة.

r ثانياً: الشروط الخاصة:

التخصص

الشروط الخاصة

مُطوّر تطبيقات ويب

1. أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل الجامعي الأول "بكالوريوس حاسوب" بتقدير عام "جيد" على الأقل.

2. إجادة اللغات والأطر البرمجية التالية: (PHP, AJAX, JSF, JSP, VUE, ANGULARJS,HTML5, CSS 3).

3. القدرة على التعامل مع قواعد البيانات التالية: (Oracle, SQL Server, PLSQL, MySQL).

4. مطلوب إرفاق رابط للأعمال السابقة.

مهندس شبكات وأنظمة تشغيل

1. أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل الجامعي الأول "بكالوريوس حاسوب" بتقدير عام "جيد" على الأقل.

2. القدرة على إدارة شبكات الحاسوب والأنظمة الداعمة لها.

3. القدرة على إدارة أنظمة التشغيل Windows, Linux.

4. يفضل من لديه شهادات عالمية معتمدة مثل (CCNA, MCITP).

مُطوّر قواعد بيانات أوراكل

1. أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل الجامعي الأول "بكالوريوس هندسة حاسوب" أو ما يعادلها بتقدير عام "جيد" على الأقل.

2. بناء وتطوير قواعد البيانات باستخدام: (Oracle 11g R2, SQL Server, My SQL).

3. القدرة على مواكبة كل التغييرات والتحديثات فيما يختص بمنتجات "أواكل" وإصداراتها.

4. مراعاة سرية البيانات والحفاظ عليها باستخدام التقنيات والبرمجيات الملائمة، والقدرة على تطبيق نظم الرقابة المسبقة لنظم قواعد البيانات لضمان الحماية من أي تهديد، وضمان حد أدنى من التوقف للخوادم.

مصمم جرافيك – موشن جرافيك

1. أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل علمي دبلوم في المجال أو ما يعادلها بتقدير عام "جيد" على الأقل.

2. إجادة استخدام كافة برامج التصميم Adope، مثل: "Illustrator, InDesigen, PhotoShope, Premier".

3. مطلوب إرفاق رابط للأعمال السابقة.

r ثالثاً: إجـراءات التسجيل:

يتم تعبئة طلبات الالتحاق عبر موقع هيئة التنظيم والإدارة بدءاً من الساعة الثامنة صباح اليوم الإثنين 15/04/2019م، وحتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق21/04/2019م، للاطلاع على رابط التسجيل اضغط هنا

r رابعاً: المستندات المطلوبة:

1- صورة عن شهادة الميلاد.

2- صورة عن البطاقة الشخصية.

3- صور شخصية مقاس (4*6) عدد (4).

4- صورة عن آخر مؤهل علمي.

- سيتم استلام المستندات المطلوبة للمقبولين في وقتٍ لاحق.

r خامساً: ملاحظات عامة:

1. سيتم إلحاق المقبولين في دورة تدريبية.

2. سيتم تسوية أوضاع المقبولين في التخصصات الثلاثة الأولى على درجة البكالوريوس حسب النظام، وتسوية أوضاع المقبولين في تخصص "مصمم جرافيك – موشن جرافيك" على درجة الدبلوم حسب النظام.

هيئة التنظيم والإدارة

وزارة الداخلية والأمن الوطني