مطالب أحزاب الإئتلاف المرتقب في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

بدأت الأحزاب الإسرائيلية أمس بتقديم توصياتها لرئيس الدولة بتكليف أحد رؤساء الأحزاب بتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة وتشير نتائج الإنتخابات إلي أنه سيتم تكليف بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الحالي بتشكيل الحكومة القادمة.

وذكر موقع "ويللا" الإخباري العبري بأن "اللعبة" الهامة في المفاوضات الإئتلافية ستكون مع أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يطالب بإستبدال متطرف للسياسة الأمنية حيال حماس وعدم التوصل إلى تسوية معها بل بهزيمتها، كما يصر على تمرير قانون التجنيد بدون إدخال تعديلات عليه الأمر الذي يشكل مشكلة غير بسيطة مع المتزمتين دينياً ويطالب ليبرمان بتسلم حقيبة الدفاع أو الخارجية كما من المتوقع أيضاً مطالبته بحقيبة الداخلية.

ويطالب موشيه كحلون رئيس حزب "كلنا" بالعودة لوزارة المالية وبحقيبة وزارية أخرى رغم عدد مقاعده الذي لا يتجاوز أربعة مقاعد. ويشار إلى خوضه مفاوضات للإنضمام ل"الليكود" لكن من غير المتوقع إستكمال المفاوضات قبل تشكيل الحكومة.

ويطالب "يهدوت هتوراة" ـ ٨ مقاعد ـ بنفس المناصب التي يتسلمها حالياً : أربعة نواب وزراء ورئاسة لجنة المالية في الكنيست.

ومن المتوقع مطالبة "شاس" ـ ٨ مقاعد ـ بثلاثة حقائب وزارية:الداخلية، الأديان والضواحي والنقب والجليل ومنصبي نائب وزير ورئاسة عدة لجان في الكنيست.

ويطالب إتحاد أحزاب اليمين بحقيبتين وزاريتين هامتين : وزارة القضاء ووزارة المعارف ومنصب نائب وزير ورئاسة لجنة في الكنيست كما يطالب بالحصول على ميزانيات وبالمصادقة على القانون النرويجي الذي يسمح بإستقالة وزرائه من الكنيست وحلول آخرين من قائمة مرشحيه محلهم ومن المتوقع خوضه معركة ضروس مع "الليكود" حول حقيبة القضاء.