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الخليل: الاحتلال يغلق طريقا بالسواتر الترابية

الإثنين 15 أبريل 2019 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: الاحتلال يغلق طريقا بالسواتر الترابية


الخليل / سما /

 أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالسواتر الترابية، اليوم الاثنين، الطريق الرابط بين خربة شعب البطم وقرية ماعين، شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وأوضح منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الذي يربط خربة شعب البطم وقرية ماعين بمسافر يطا بالسواتر الترابية، مشيرا إلى أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أعادت تأهيلها وفتحها عدة مرات عقب تجريفها وإغلاقها من قبل سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة.

وقال: إن الاحتلال يهدف للتضييق على سكان المسافر واجبارهم على الرحيل بغية توسيع رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل.

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