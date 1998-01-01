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وقفة تضامنية مع الأسرى في بيت لحم

الإثنين 15 أبريل 2019 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

شارك عشرات المواطنين اليوم الاثنين، في وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام لليوم الثامن على التوالي في منطقة باب الزقاق وسط مدينة بيت لحم.

وقال المتحدث الإعلامي باسم نادي الأسير عبدالله زغاري، إن هذه الوقفة تأتي للتضامن مع الأسرى داخل سجون الاحتلال، الذين يتعرضون لسلسة من الإجراءات العقابية والتعسفية والقمعية بحقهم.

بدوره، قال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان، إن هذه الوقفة جاءت بدعوة من الهيئة وتجمع المؤسسات التنموية والقوى والفعاليات في بيت لحم، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يترك الأسرى وحيدين في مواجهة آلة القتل والتدمير الإسرائيلية.

من جانبها، قالت رئيسة اتحاد العام للمرأة الفلسطينية أحلام الوحش إن رسالتنا للعالم أننا خلف أسرانا، نساندهم من أجل انتزاع الحرية والكرامة.

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