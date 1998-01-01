فتح تدعو لاعتماد نداء المسؤولين الأوروبيين كمبادرة تستبق "صفقة القرن"

رام الله / سما /

رحبت حركة "فتح" اليوم الاثنين، بالدعوة التي وجهها 37 وزير خارجية أوروبي ومسؤول سابق، إلى الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فريدريكا موجيريني، بخصوص التدخل في حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني قبل إطلاق "صفقة القرن" الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الحركة جمال نزال، في بيان صحفي، إنه يجب التعبير بقوة عن موقف أوروبي يتسق مع قرارات الشرعية الدولية ويراعي المطالب الفلسطينية بالسيادة والاستقلال تطبيقا لحق تقرير المصير.

واعتبر نزال أن "نداء المسؤولين الأوروبيين السابقين جدير بأن يلقى آذانا صاغية في بروكسل والعالم، بما يكفي لاعتماده روحا ونصا في مبادرة أوروبية تستبق وقوع المخاطر الناجمة عما يسمى صفقة القرن كونها ترتكز فقط على التجاوب مع مصالح إسرائيل وهدر الحقوق الفلسطينية".

وأضاف أن "تجربة أوروبا في اعتماد القانون الدولي واحترام حقوق الغير اثبتت نجاعتها في إحقاق السلام والاستقرار بين الجيران والشركاء الأوروبيين، وعليه فإن هناك فرصة لاعتماد هذه المعايير في مبادرة أوروبية أمام مخاطر استبدال القانون الدولي وروح العمل الجماعي دوليا بالأحادية القطبية".

وحذر الناطق باسم فتح من أن "غياب العدالة في التحرك الأمريكي المتوقع لن يتكفل بإحقاق السلام بل سيأتي بنتيجة عكسية، إذ أن اسباب الصراع هي التنكر للحق الفلسطيني في تقرير المصير واستبدال ذلك طوال عقود مضت بالتجاوب فقط مع مزاعم إسرائيل".

وكان ما بين 37 وزير خارجية سابق ومسؤول أوروبي بارز، بعثوا رسالة إلى موجريني ووزراء خارجية الاتحاد الحاليين يحذرون فيها من خطة "صفقة القرن" الأمريكية، وتداعياتها على استقرار الشرق الأوسط، ويحثون أوروبا على التحرك.