رئيس أركان الجيش البريطاني يصل تل أبيب ويتفقد الحدود الشمالية

القدس المحتلة / سما /

وصل الجنرال نيك كارتر رئيس أركان الجيش البريطاني، اليوم الاثنين، إلى تل أبيب في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن كارتر التقى مع نظيره الإسرائيلي أفيف كوخافي، في قاعدة كيرياه العسكرية الرئيسية للجيش الإسرائيلي في تل أبيب.

وتلى ذلك جولة قام بها كارتر إلى جانب ضباط بريطانيين إلى الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان برفقة ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي.

وجرى وضع حجر أساس داخل قاعدة جوية للجيش الإسرائيلي، سيتم فيها التعاون مع سلاح الجو البريطاني، ومن المتوقع أن يزور كارتر متحف ياد فاشيم الخاص بـ "المحرقة".