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حماس: عقوبات السلطة وتشكيل الحكومة تكريس للانقسام والانفصال

الإثنين 15 أبريل 2019 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: عقوبات السلطة وتشكيل الحكومة تكريس للانقسام والانفصال


غزة / سما /

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عقوبات السلطة الفلسطينية المفروضة على قطاع غزة، وتشكيل الحكومة الجديدة بعيدًا عن الإجماع الوطني، إضعاف للموقف الفلسطيني وتكريس للانقسام وتعزيز للانفصال.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع في تصريح مقتضب الأحد، "إن عقوبات عباس المتواصلة ضد غزة وخطواته الانفصالية التي كان آخرها تشكيل حكومة فتح بعيداً عن الإجماع الوطني أضعفت الموقف الفلسطيني وكرّست الانقسام وعززت الانفصال"

وأشار إلى أن حديث الرئيس عباس عن المصالحة لا يلتقي مع سلوكه وسياساته الإقصائية والتحديات الراهنة لا تواجه إلا بموقف وطني موحد يتمثل في حكومة وحدة.

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