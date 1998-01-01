  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ضبط نحو 17 الف صوص لاحم مقيد قادم من إسرائيل

الإثنين 15 أبريل 2019 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية أن طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الزراعة في محافظة بيت لحم ضبطت اليوم الأثنين، نحو (17.200) صوص لاحم مقيد قادم من إسرائيل ممنوع دخوله إلى الأسواق الفلسطينية.

وأوضح البيان أن عملية الضبط جاءت خلال قيام طواقم مديرية الضابطة الجمركية في محافظة بيت لحم بأعمال الدورية الإعتيادية على حواجز التفتيش ومداخل المحافظة، حيث ضبطت الكمية المذكورة داخل سيارة نقل قادمة من إسرائيل، وعلى الفور تم استدعاء جهة الاختصاص في مديرية الزراعة للمكان حيث باشرت العمل على فحص وتحري الكمية المذكورة، حيث تبين أنه مقيد قادم من إسرائيل، ونظراً لذلك أقرت جهة الاختصاص التحفظ على الكمية كونه ممنوع دخوله إلى الأسواق الفلسطينية، وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

#الضابطة الجمركية

الأكثر قراءة اليوم

"والا": أربعة عقبات قد تفجر الأوضاع بغزة وموعد بدء تطبيق التفاهمات كالتالي..

نتنياهو: لن نسمح بتعريض "إسرائيل" للخطر ..وقراره بشأن مطالب الاسرى كتالي!!

الولايات المتحدة توجه رسالة الى حكومة اشتيه وهذا مفادها..

تعرض قوة من الشرطة لاطلاق نار واصابة اثنين من ضباطها في نابلس

اشتية وأعضاء حكومته يعيدون أداء اليمين القانونية امام الرئيس

استشهاد طفل متاثرا بجراحه جنوب القطاع

بالصور.. اشتية يلتقي الحمدلله ويباشر مهامه رئيسا للوزراء

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يتلكأ في إدخال الأموال القطرية والأمم المتحدة وقطر تحاولان امتصاص غضب الفصائل

مسؤول مصري يكشف : دول غزة وسيناء خزعبلات والشعب الفلسطيني لا يقبل التوطين

غزة : العثور على جثة فتاة مشنوقة والشرطة تحقق

كوشنير

"واشنطن بوست" تكشف: "صفقة القرن" لن تنص على إقامة دولة فلسطينية

مسؤولون أوروبيون سابقون يدعون إلى رفض "صفقة القرن"