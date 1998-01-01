الهان عمر تؤكد تزايد التهديدات بقتلها بعد تصريحات ترامب ضدها

واشنطن/وكالات/

ردَّت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأميركي إلهان عمر على انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحقها بأنها لن تصمت.

عمر وفي بيان لها حول تزايد وتيرة التهديد بالقتل التي تتلقاها، أشارت إلى أن خطاب العنف الذي ينتهجه ترامب وكل أشكال خطاب الكراهية ليس لهما مكان في المجتمع.

وأضافت أن نسبة الجرائم في المقاطعات التي استضافت ترامب خلال حملته الانتخابية ارتفعت بشكل كبير.

هذا وطلبت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي من رئيس قسم الأمن في الكونغرس تعزيز الحماية الأمنية للنائبة إلهان عمر وأفراد عائلتها وموظفي مكتبها على الفور، عقب تغريدة للرئيس الأميركي انتقد فيها تصريحات لعمر .

كما حذرت بيلوسي من أن خطابات ترامب المليئة بالكراهية والتحريض تنشئ مناخاً خطيراً.

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أشارت إلى أن ترامب لم يقصد أيّ إساءة عندما انتقد عبر تويتر تعليقات عضو الكونجرس الديمقراطية إلهان عمر.

وفي حديث إلى محطة (أي.بي.سي. نيوز) التلفزيونيّة قالت إن على الرئيس مخاطبة عضو الكونجرس بسبب تاريخ من تعليقاتها المعادية للساميّة وليس لمرة واحدة فحسب.