  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الهان عمر تؤكد تزايد التهديدات بقتلها بعد تصريحات ترامب ضدها

الإثنين 15 أبريل 2019 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهان عمر تؤكد تزايد التهديدات بقتلها بعد تصريحات ترامب ضدها


واشنطن/وكالات/

ردَّت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأميركي إلهان عمر على انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحقها بأنها لن تصمت.

عمر وفي بيان لها حول تزايد وتيرة التهديد بالقتل التي تتلقاها، أشارت إلى أن خطاب العنف الذي ينتهجه ترامب وكل أشكال خطاب الكراهية ليس لهما مكان في المجتمع. 

وأضافت أن نسبة الجرائم في المقاطعات التي استضافت ترامب خلال حملته الانتخابية ارتفعت بشكل كبير.

هذا وطلبت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي من رئيس قسم الأمن في الكونغرس تعزيز الحماية الأمنية للنائبة إلهان عمر وأفراد عائلتها وموظفي مكتبها على الفور، عقب تغريدة للرئيس الأميركي انتقد فيها تصريحات لعمر .

كما حذرت بيلوسي من أن خطابات ترامب المليئة بالكراهية والتحريض تنشئ مناخاً خطيراً.

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أشارت إلى أن ترامب لم يقصد أيّ إساءة عندما انتقد عبر تويتر تعليقات عضو الكونجرس الديمقراطية إلهان عمر.
وفي حديث إلى محطة (أي.بي.سي. نيوز) التلفزيونيّة قالت إن على الرئيس مخاطبة عضو الكونجرس بسبب تاريخ من تعليقاتها المعادية للساميّة وليس لمرة واحدة فحسب.

الأكثر قراءة اليوم

"والا": أربعة عقبات قد تفجر الأوضاع بغزة وموعد بدء تطبيق التفاهمات كالتالي..

نتنياهو: لن نسمح بتعريض "إسرائيل" للخطر ..وقراره بشأن مطالب الاسرى كتالي!!

الولايات المتحدة توجه رسالة الى حكومة اشتيه وهذا مفادها..

تعرض قوة من الشرطة لاطلاق نار واصابة اثنين من ضباطها في نابلس

اشتية وأعضاء حكومته يعيدون أداء اليمين القانونية امام الرئيس

استشهاد طفل متاثرا بجراحه جنوب القطاع

بالصور.. اشتية يلتقي الحمدلله ويباشر مهامه رئيسا للوزراء

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يتلكأ في إدخال الأموال القطرية والأمم المتحدة وقطر تحاولان امتصاص غضب الفصائل

مسؤول مصري يكشف : دول غزة وسيناء خزعبلات والشعب الفلسطيني لا يقبل التوطين

غزة : العثور على جثة فتاة مشنوقة والشرطة تحقق

كوشنير

"واشنطن بوست" تكشف: "صفقة القرن" لن تنص على إقامة دولة فلسطينية

مسؤولون أوروبيون سابقون يدعون إلى رفض "صفقة القرن"