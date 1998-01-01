السودان : إحالة قادة في الجيش للتقاعد ومحاكمة رموز النظام السابق المتورطين في قضايا فساد

الخرطوم / وكالات /

أعلن المجلس العسكري السوداني اليوم الأحد إحالة كل من رئيس المجلس العسكري السابق عوض بن عوف ونائبه السابق كمال عبدالمعروف ومدير الأمن السابق صلاح عبدالله "قوش" للتقاعد .

وكشف الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي ابراهيم عن حزمة قرارات إتخذها المجلس اليوم بينها مصادرة دور حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق ، وتقديم رموز النظام السابق المتورطين في قضايا الفساد للمحاكمة . وقال كباشي في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن من ضمن القرارات إعادة النظر في قانون النظام العام وإطلاق سراح جميع المعتقلين من ضباط الجيش والأمن الذين شاركوا في التظاهرات .

وأكد اعادة النظر في البعثات الدبلوماسية واشار لقرار بإقالة سفير السودان بواشنطن محمد عطا وسفير السودان بمجلس حقوق الانسان الدولي مصطفى عثمان اسماعيل من منصبيهما . وطمئن الكباشي السودانيين بموقف الامداد من سلع الجازولين والبنزين والغاز والدقيق وأشار إلى أن هناك مخزونا من بعضها يكفى حتى شهر أيار/مايو وحزيران/يونيو , واكد أن المجلس العسكري تلقى عدد من الوعود بالدعم في تلك السلع .