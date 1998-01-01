تجمع المهنيين يدعو السودانيين إلى الاحتشاد أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم

الخرطوم / وكالات /

أكد تجمع المهنيين السودانيين أن هناك محاولة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأشار بيان تجمع المهنيين إلى أنه تجري إزالة جميع المتاريس من أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، داعياً المواطنين إلى التوجه فوراً إلى ساحات الاعتصام لحماية ثورتهم ومكتسباتهم.

وكان تجمع المهنيين السودانيين أكد مواصلة ما وصفه بالثورة بكل وسائل المقاومة السلمية حتى تحقيق أهدافها كاملة غير منقوصة.

وفي وقت سابق أحال المجلس العسكري في السودان وزير الدفاع عوض بن عوف ومدير جهاز الأمن المستقيل صلاح قوش إلى التقاعد.

وقال الناطق باسم المجلس شمس الدين كباشي إنه تم تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن والمخابرات مع مواصلة اعتقال رموز النظام السابق المتورطين في الفساد إلى جانب تأليف لجنة معنية بتسلم أصول حزب المؤتمر الوطني الذي لن يشارك في الحكومة الانتقالية.

من جهة ثانية، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تدعم تطلّعات الشعب السوداني، وتثق بقدرة الجيش على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

شكري وعقب لقائه مع نظيره البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش أكّد أن مصر مستمرة في تقديمِ كل ما يحتاج إليه الشعب السوداني خلال الفترة المقبلة، وتأمل أن يتجاوز السودان الأوضاع الحالية.

هذا ودعت الولاياتُ المتحدة وبريطانيا والنروج في بيان مشترك إلى "حوار شامل" في السودان لضمان "انتقال منظّمٍ" للسلطة إلى حكومة مدنيّة.

الدول الثلاث دعت في بيانها السلطات الحالية إلى الاستماعِ لنداءات الشعب

واتّخاذ الخطوات اللازمة لبناء الثقة مثل الإفراجِ عن جميعِ المحتجزين السياسيين من قبل النظامِ السابق.

أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عزا التطورات الخطيرة في منطقة شمال أفريقيا إلى تدخل دول عربية في شؤونها.

بيان للخارجية الايرانية نقل عن ظريف خلال استدعائه السفير الفرنسي الجديد في طهران جاهزية بلاده للتعاون والتفاوض مع المسؤولين الفرنسيين لحل مشاكل المنطقة، محذراً من التصريحات الغربيّة الصادرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.