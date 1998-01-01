الكويت تدرس مقترحات لاستضافة بعض مباريات كأس العالم 2022

الكويت / وكالات /

قالت مصادر إن زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا) جياني إنفانتينو للكويت يوم الأحد تناولت عدداً من المقترحات المتعلِّقة باستضافة الكويت لبعض مباريات كأس العالم -2022 ، التي من المقرر أن تستضيفها قطر، والتي من بينها إمكانية إقامة أربعة ملاعب جديدة، يتكفّل القطاع الخاص بإنشاء اثنين منها، في حين تتكفّل الحكومة بملعبين آخرين، إلى جانب استاد جابر الدولي.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن المصادر قولها "إن البعض اقترح وجود بواخر (كروز) في البحر لتنفيذ بعض شروط ملف الاستضافة.

ورأت المصادر وجود صعوبة في هذا الأمر؛ لذلك جرى الاتفاق على إرسال لجنة في القريب العاجل إلى الكويت، للتأكد من مدى إمكانية إنجاز هذه المقترحات. كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قد استقبل في "قصر بيان" الأميري أمس الأحد رئيس الفيفا، كما اجتمع إنفانتينو مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه.