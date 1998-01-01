  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية غزة تستخدم 600 متراً من البلاط في صيانة الشوارع

الإثنين 15 أبريل 2019 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

استخدم قسم صيانة الطرق بدائرة الطرق والمنشآت في بلدية غزة نحو 600 مترا من بلاط " الإنترلوك " في أعمال صيانة 80 حفرة  في شوارع وطرق المدينة خلال شهر آذار / مارس الماضي  ضمن جهوده لتأهيل الطرق وصيانتها وتسهيل حركة مرور السيارات والأفراد .

وأوضح القسم في تقريره الشهري أن أعمال الصيانة شملت شوارع مختلفة من المدينة أبرزها: شارع عون الشوا المعروف بشارع (8)، وشارع النصر، وشارع الوحدة، وشارع صلاح الدين، وشوارع أخرى من المدينة .

وبين أن الأعمال شملت أيضاً؛ تسوية وردم ( 44) شارعا ترابياً في مناطق مختلفة من المدينة وتسوية الحفر الناتجة عن مياه الأمطار، وتنفيذ نحو 90 جولة كشفية لطرق وشوارع المدينة لتفقد وتسجيل الحفر ثم إجراء الصيانة اللازمة لها .   

وأكدت الدائرة أنها تجري أعمال الصيانة للطرق في المدينة وفقاً لحيويتها وعدد المواطنين والسيارات المارين على الطريق، موضحة أن نقص كمية البلاط من يبطئ أعمال الصيانة في ظل حاجة العديد من الطرق للصيانة .

وذكرت البلدية أن  العديد من طرق وشوارع المدينة تحتاج لأعمال تطوير وصيانة ولكن نقص المواد اللازمة لذلك بسبب استمرار الحصار على قطاع غزة يعيق جهود صيانة وتطوير تلك الطرق، موضحةً أنها نفذت مشاريع تطويرية لعشرات الشوارع في المدينة خلال السنوات الماضية لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور في المدينة وهي تتواصل مع جهات مانحة لتنفيذ مشاريع أخرى .

#بلدية غزة #البلاط

الأكثر قراءة اليوم

"والا": أربعة عقبات قد تفجر الأوضاع بغزة وموعد بدء تطبيق التفاهمات كالتالي..

نتنياهو: لن نسمح بتعريض "إسرائيل" للخطر ..وقراره بشأن مطالب الاسرى كتالي!!

الولايات المتحدة توجه رسالة الى حكومة اشتيه وهذا مفادها..

تعرض قوة من الشرطة لاطلاق نار واصابة اثنين من ضباطها في نابلس

اشتية وأعضاء حكومته يعيدون أداء اليمين القانونية امام الرئيس

استشهاد طفل متاثرا بجراحه جنوب القطاع

بالصور.. اشتية يلتقي الحمدلله ويباشر مهامه رئيسا للوزراء

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يتلكأ في إدخال الأموال القطرية والأمم المتحدة وقطر تحاولان امتصاص غضب الفصائل

مسؤول مصري يكشف : دول غزة وسيناء خزعبلات والشعب الفلسطيني لا يقبل التوطين

غزة : العثور على جثة فتاة مشنوقة والشرطة تحقق

كوشنير

"واشنطن بوست" تكشف: "صفقة القرن" لن تنص على إقامة دولة فلسطينية

مسؤولون أوروبيون سابقون يدعون إلى رفض "صفقة القرن"