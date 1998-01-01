طليقة زوج أنغام عاجزة أمام أسئلة طفليها بعد ما شاهدوه على التلفاز

وكالات / سما /

كشفت ياسمين عيسى أنها حصلت فعلا على الطلاق من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم بعد ظهوره بشكل حميمي مع زوجته الجديدة المطربة أنغام يتبادلان القبلات على الملأ وأمام عدسات الكاميرات.

ونشر موقع صحيفة "الوطن" أن أحمد إبراهيم وافق على طلاق ياسمين عيسي زوجته الأولى منه، وأن ياسمين صرحت بأن "الطلاق تم رسميا، مع احتفاظي بحضانة الأولاد".

وكشفت ياسمين أنه بذلت محاولات للصلح بينهما بضغوط من الأهل والأقارب، لكنها رفضت ذلك وقالت: "بعد المهزلة الإعلامية التي حدثت في احتفال أنغام بألبومها الأخير (حالة خاصة جدا)، كان لابد من الطلاق للحفاظ على كرامة أولادي".

وتابعت: "لم يكن لدي تفسير أشرحه لهما وهما يشاهدان والدهما مع سيدة أخرى وهو يتبادل القبل الحميمة معها أمام المصورين".

كما أكدت ياسمين أن الطلاق تم برضا الطرفين وبشكل ودّي، لتجنب الدخول في المحاكم والقضايا.

ووفقا لعدد من الصحف المصرية، فإن أنغام وإبراهيم تزوّجا في يناير الماضي وسافرا إلى باريس لقضاء شهر العسل.