السيسي يعلن دعمه حرب حفتر على الإرهاب في ليبيا

القاهرة /وكالات/

أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر جهود مكافحة الإرهاب والميليشيات المتطرفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وخلال لقائه قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في القاهرة، قال السيسي إن محاربة الإرهاب ستسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرّة ذات السيادة والبدء في إعمار ليبيا.

ميدانياً، أعلنت قوات حكومة الوفاق إسقاط طائرة تابعة للجيش الذي يقوده اللواء خليفة حفتر في منطقة وادي الربيع جنوب شرق طرابلس.

فيما أعلن الناطق باسم جيش حفتر أحمد المسماري مقتل أربعة أشخاص يحملون الجنسية السودانية إثر غارة شنتها طائرات تابعة لحكومة الوفاق.

حكومة الوفاق الوطني الليبية أصدرت أوامر بالإفراج عن المعتقلين الصغار السن، مشددةً على أن الحرب ليست بين شرق البلاد وغربها بل بسبب طموحات فرديّة للتسلط.

وعقب اجتماعه مع أركان غرفة العمليات المشتركة أكّد رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أنه بحث الإجراءات اللازمة للقبض على المتورطين في الهجوم على العاصمة الليبية.