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اشتية : الحكومة ستعمل على رفع المعاناة عن أهلنا في غزة ويطلب دعم المانحين والعرب

الإثنين 15 أبريل 2019 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية : الحكومة ستعمل على رفع المعاناة عن أهلنا في غزة ويطلب دعم المانحين والعرب


غزة / سما /

أكد رئيس الوزراء محمد اشتيه  أن الحكومة ستعمل على رفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة.

وقال إن الحكومة ستبدأ العمل اعتبارا من اليوم، واستراتيجيتنا تعزيز صمود المواطن أينما وجد.

وأضاف خلال ترؤسه الجلسة الأولى للحكومة الثامنة عشرة، اليوم الاثنين، سنعمل على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وأوضح رئيس الوزراء أنه طلب اجتماعا للمانحين في الثلاثين من الشهر الجاري لاطلاعهم على الحرب المالية الأميركية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأكد انه سيتم تقديم العون والمساعدة لأبناء شعبنا الذين يتعرضون لإرهاب المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة، وآخرها ما حدث في قرية عوريف جنوب نابلس، داعيا إلى ضرورة توفير الحماية الشعبية لصد هجمات هؤلاء في المدن والقرى والمخيمات.

وأعرب اشتية عن أمله بأن تفي الدول العربية بالتزاماتها المالية، في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي نمر بها.

يتبع ..

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