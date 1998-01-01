اشترى سيارة بـ4 ملايين دولار.. و"مفاجأة" في طريقة الدفع

وكالات / سما /

اشترى ابن مليادير صيني سيارة بقيمة 3.8 ملايين دولار مستخدما البطاقة الائتمانية الخاصة بوالده على ما يبدو بحسب ما ذكرت صحيفة ساوث تشاينيا مورنينغ بوست الصينية.

وذكرت الصحيفة أن دينغ تشين، وهو ابن المليونير الصيني تشين مايلين، اشترى سيارة رياضية من طراز بوغاتي من مدينة فانكوفر الكندية بحسب مواصفات خاصة به.

ونشر دينغ تشين الخبر على حسابه الخاص في إنستغرام، الخميس الماضي، مرفقا بصورة له وأخرى لسيارة بوغاتي تشيرون.

كذلك نشر صورة للفاتورة الخاصة بالسيارة وتبين المبلع بالدولار الكندي، كما تبين اسم والده، بالإضافة إلى نص باللغة الصينية يشكو فيه من الضرائب الكندية مفاده بأن الضرائب "تتعب قلبه".

وبحسب صور الفاتورة، فإن ضريبة السلع والخدمات الكندية البالغة 5 في المئة تصل إلى 210404 دولار كندي (حوالي 157400 دولار أميركي).

وبحساب إجمالي الضرائب على السيارة البالغ 6973939 دولار كندي (522100 دولار أميركي) مع سعر السيارة، يرتفع المبلغ الذي دفعة دينغ إلى حوالي 5.1 ملايين دولار كندي أو ما يعادل 3.8 ملايين دولار أميركي.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الفاتورة رسوم شركة "يونيون باي"، التي أصدرت بطاقة الائتمان، التي تبلغ نسبتها 1.7 في المئة، والتي إذا تم فرضها على سعر ما قبل الضريبة، فسوف تصل إلى 71400 دولار كندي فقط (حوالي 53500 دولار أميركي)، أي أن الرسوم بطاقة الائتمان وحدها تكفي لشراء سيارة "بي أم دبليو أم 3".

يشار إلى أنه تم إغلاق حساب دينغ تشين بعد حوالي ساعة من نشر المقال في الصحيفة الصينية.

ويقيم دينغ في منزلفخم يخص والده تشين مايلين، البالغ من العمر 49 عاما، في مدينة فانكوفر الكندية كان قد اشتراه عام 2015 مقابل 51.8 مليون دولار كندي أو نحو 40 مليون دولار أميركي، وشكل حينها أكبر صفقة عقارية في كندا على الإطلاق.

وعمل والد دينغ، وهو عضو سابق في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وفي الهيئة الاستشارية التشريعية في الصين، في البداية في مجال "مزارع البط"، قبل أن يبدأ العمل في مجال العقارات والاستثمار، ويؤسس مجموعة "نانجينغ دينغي للاستثمار".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها دينغ تشين على نشر صور مثل هذه، إذ سبق له أن نشر صورة لطائرة خاصة من طراز "بومباردييه تشالنجر" بقيمة 30 مليون دولار تحمل اسمه "دينغ" على ذيل الطائرة.

كما نشر صور وهو يضع في يده ساعة فخمة باهظة الثمن، وكذلك وهو يرتدي ملابس فاخرة من أرقى دور الأزياء العالمية.