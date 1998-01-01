  1. الرئيسية
  2. الصحة

كيف تستمتع بأشعة الشمس دون أضرار؟

الإثنين 15 أبريل 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تستمتع بأشعة الشمس دون أضرار؟


وكالات / سما /

مع حلول موسم الربيع والصيف يحرص ‫الكثيرون على التعرض لأشعة الشمس للتمتع بفوائدها المتمثلة في إنتاج ‫فيتامين دي D المهم لصحة العظام، غير أن أشعة الشمس لا تخلو من المخاطر ‫المتمثلة في الحروق الشمسية والإصابة بسرطان الجلد، في حال عدم توفر ‫حماية جيدة. 

‫ويوضح البروفيسور إيكهارد برايتبارت أن التعرض لأشعة الشمس يعد مفيدا ‫للنفس والجسد على حد سواء حيث يساعد على إفراز هرمونات السعادة ‫ومن ثم تحسين المزاج والشعور بالراحة النفسية من ناحية، كما أنه يساعد ‫الجسم على إنتاج فيتامين "د" المهم لصحة العظام من ناحية أخرى.

سرطان الجلد

‫وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن أشعة الشمس تنطوي على بعض ‫المخاطر الصحية، فإلى جانب خطر الحروق الشمسية ترفع الأشعة فوق ‫البنفسجية خطر الإصابة بسرطان الجلد. علما بأنه مع تكرار الإصابة ‫بالحروق الشمسية يرتفع خطر الإصابة بسرطان الجلد.

‫ولتحقيق المعادلة الصعبة ينصح البروفيسور توماس ديرشكا بالتعرض لأشعة ‫الشمس على نحو معتدل، أي بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا لمدة تتراوح ‫بين عشر و15 دقيقة في المرة الواحدة، مع مراعاة تجنب شمس الظهيرة في ‫الفترة من الساعة 11.00 إلى 15.00 نظرا لأن أشعة الشمس تكون في ‫ذروة كثافتها خلال هذه الفترة.

‫حماية الجسم

‫وفي حال التعرض لأشعة الشمس خلال هذه المدة ينبغي حماية الجسم من ‫الأشعة فوق البنفسجية، بارتداء قبعة ذات حافة عريضة لحماية العينين ‫والأذنين والوجه ومؤخرة العنق، كما ينبغي ارتداء ملابس ذات أكمام طويلة ‫لحماية الذراعين.

ومن المهم أيضا ارتداء نظارة شمسية توفر حماية بنسبة 100% من الأشعة فوق ‫البنفسجية، مع مراعاة حماية أجزاء الجسم غير المغطاة بواسطة كريم واق من ‫أشعة الشمس ذي مُعامل حماية "SPF" لا يقل عن 30.

#الشمس #أضرار

الأكثر قراءة اليوم

"والا": أربعة عقبات قد تفجر الأوضاع بغزة وموعد بدء تطبيق التفاهمات كالتالي..

نتنياهو: لن نسمح بتعريض "إسرائيل" للخطر ..وقراره بشأن مطالب الاسرى كتالي!!

الولايات المتحدة توجه رسالة الى حكومة اشتيه وهذا مفادها..

مصادر : الفصائل تدرس العودة لـ "الأدوات الخشنة" على حدود غزة

تعرض قوة من الشرطة لاطلاق نار واصابة اثنين من ضباطها في نابلس

اشتية وأعضاء حكومته يعيدون أداء اليمين القانونية امام الرئيس

استشهاد طفل متاثرا بجراحه جنوب القطاع

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يتلكأ في إدخال الأموال القطرية والأمم المتحدة وقطر تحاولان امتصاص غضب الفصائل

مسؤول مصري يكشف : دول غزة وسيناء خزعبلات والشعب الفلسطيني لا يقبل التوطين

غزة : العثور على جثة فتاة مشنوقة والشرطة تحقق

كوشنير

"واشنطن بوست" تكشف: "صفقة القرن" لن تنص على إقامة دولة فلسطينية

مسؤولون أوروبيون سابقون يدعون إلى رفض "صفقة القرن"