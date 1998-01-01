كيف تستمتع بأشعة الشمس دون أضرار؟

وكالات / سما /

مع حلول موسم الربيع والصيف يحرص ‫الكثيرون على التعرض لأشعة الشمس للتمتع بفوائدها المتمثلة في إنتاج ‫فيتامين دي D المهم لصحة العظام، غير أن أشعة الشمس لا تخلو من المخاطر ‫المتمثلة في الحروق الشمسية والإصابة بسرطان الجلد، في حال عدم توفر ‫حماية جيدة.

‫ويوضح البروفيسور إيكهارد برايتبارت أن التعرض لأشعة الشمس يعد مفيدا ‫للنفس والجسد على حد سواء حيث يساعد على إفراز هرمونات السعادة ‫ومن ثم تحسين المزاج والشعور بالراحة النفسية من ناحية، كما أنه يساعد ‫الجسم على إنتاج فيتامين "د" المهم لصحة العظام من ناحية أخرى.

سرطان الجلد

‫وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن أشعة الشمس تنطوي على بعض ‫المخاطر الصحية، فإلى جانب خطر الحروق الشمسية ترفع الأشعة فوق ‫البنفسجية خطر الإصابة بسرطان الجلد. علما بأنه مع تكرار الإصابة ‫بالحروق الشمسية يرتفع خطر الإصابة بسرطان الجلد.

‫ولتحقيق المعادلة الصعبة ينصح البروفيسور توماس ديرشكا بالتعرض لأشعة ‫الشمس على نحو معتدل، أي بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا لمدة تتراوح ‫بين عشر و15 دقيقة في المرة الواحدة، مع مراعاة تجنب شمس الظهيرة في ‫الفترة من الساعة 11.00 إلى 15.00 نظرا لأن أشعة الشمس تكون في ‫ذروة كثافتها خلال هذه الفترة.

‫حماية الجسم

‫وفي حال التعرض لأشعة الشمس خلال هذه المدة ينبغي حماية الجسم من ‫الأشعة فوق البنفسجية، بارتداء قبعة ذات حافة عريضة لحماية العينين ‫والأذنين والوجه ومؤخرة العنق، كما ينبغي ارتداء ملابس ذات أكمام طويلة ‫لحماية الذراعين.

ومن المهم أيضا ارتداء نظارة شمسية توفر حماية بنسبة 100% من الأشعة فوق ‫البنفسجية، مع مراعاة حماية أجزاء الجسم غير المغطاة بواسطة كريم واق من ‫أشعة الشمس ذي مُعامل حماية "SPF" لا يقل عن 30.