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عطل عالمي مفاجئ يضرب واتساب وفيسبوك وإنستغرام لساعات

الإثنين 15 أبريل 2019 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عطل عالمي مفاجئ يضرب واتساب وفيسبوك وإنستغرام لساعات


وكالات / سما /

تعرضت أكبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "فيسبوك"، بما فيها موقع الشركة نفسه، لعطل فني مفاجئ أوقفها عن العمل، الأحد، لعدة ساعات.

وتوقفت مواقع "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" عن العمل في مناطق مختلفة من العالم، وانهالت الشكاوى حول الموضوع على موقع "تويتر".

وتعرضت أوروبا للضرر الأكبر من العطل، حيث أشارت خريطة لأماكن تعطل المواقع جغرافيا، إلى توقفها عن العمل في بريطانيا ومناطق من فرنسا، وبعض أرجاء إيطاليا واليونان ودول أخرى في أوروبا، بالإضافة لجنوب آسيا ومناطق في الشرق الأوسط.

كما أكد عدد من المستخدمين أنهم لم يستطيعوا الدخول لتطبيق "فيسبوك ماسنجر" للدردشة من على حواسبهم الشخصية.

وجاء التوقف الجديد بعد سلسلة من الأعطال الفنية التي واجهتها مواقع "فيسبوك" مؤخرا، وتسببت بتوقفها لساعات.

#واتساب #إنستغرام #فيسبوك

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