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قافلة جديدة من أميال من الابتسامات في غزة مطلع الشهر المقبل

الإثنين 15 أبريل 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قافلة جديدة من أميال من الابتسامات في غزة مطلع الشهر المقبل


غزة / سما /

قال الدكتور عصام يوسف رئيس قوافل أميال من الابتسامات إن قافلة جديدة ستصل قطاع غزة مطلع الشهر المقبل قبيل شهر رمضان، عبر معبر رفح البري، بعد حصولهم على موافقة مصرية.

وشدد يوسف في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الاثنين على أن قطاع غزة في ظل ما تعانيه من حصار إسرائيلي وعقوبات فرضت عليها، تحتاج المزيد من الدعم والمساندة وتقديم الرعاية لها في مختلف المجالات وخاصة الصحي.

وأكد ضرورة تضافر الجهود الخيرية الإسلامية والعربية وأحرار العالم من أجل إعداد القافلة الإغاثية والتضامنية.

ودعا يوسف الجهود الخيرية كافة، وما ينضوي تحتها من أفراد ومؤسسات، للمساهمة الفاعلة بالتبرع من أجل توفير الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، خاصة في ظل التحذيرات الرسمية من واقع صحي صعب في غزة.

وكانت القافلة أطلقت دعوات للتبرع من أجل شراء العربات المتحركة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، لمساعدة أبناء هذه الفئة من التنقل بسهولة ويسر، خاصة مع تزايد عددهم في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة.

وأكدت ضرورة الوقوف إلى جانب مرضى غزة، وجرحاها، وذوي الاحتياجات الخاصة من أبنائها، وإطلاق الحملات الإغاثية الإنسانية الهادفة لتوفير احتياجاتهم من الدواء واللوازم الطبية.

وأشارت إلى أن القطاع الصحي في غزة يعيش حالة من التدهور السريع نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد، والذي يمنع وصول العديد من الحاجيات الأساسية للأهالي، إضافة لاستمرار منع السلطة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع منذ بداية العام الجاري.

#أميال من الابتسامات #قافلة

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