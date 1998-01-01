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صيدم يسلّم وزارتي التربية والتعليم العالي لعورتاني وأبو مويس

الإثنين 15 أبريل 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

سلّم وزير التربية والتعليم العالي السابق د. صبري صيدم، اليوم، وزارة التربية والتعليم للأستاذ الدكتور مروان عورتاني، والتعليم العالي للدكتور محمود أبو مويس، وذلك بحضور أسرة الوزارة قاطبةً.

وأكد صيدم ضرورة المُضي قدماً في مسيرة التطوير التربوي والبناء على ما تم إنجازه، متمنياً التوفيق والنجاح للوزيرين الجديدين لتحقيق المزيد من الإنجازات والحفاظ على الإرث التربوي.

ودعا صيدم أسرتي التربية والتعليم العالي إلى تقديم كل الدعم والإسناد للوزيرين الجديدين، لمراكمة المزيد من الإنجازات والارتقاء بمسيرة العلم والتعليم.

من جانبهما، أشاد عورتاني وأبو مويس بجهود الوزير صيدم وما تركه من بصمات واضحة على صعيدي التعليم العام والعالي، مؤكدين المُضي قُدماً في مسيرة التطوير والعطاء، والبناء على ما تم إنجازه، وضرورة تأصيل العلاقة بين قطاعي التربية والتعليم العالي.

#التربية والتعليم

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