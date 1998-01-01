مدرب أهلي قلقيلية سعيد بإنجاز الصعود لدوري المحترفين

رام الله / سما /

أعرب المدير الفني لأهلي قلقيلية محمد سميك، الصاعد لدوري المحترفين عن سعادته بتحقيق أمنيات النادي بالصعود، بعد غياب لسنوات طويلة.

وقال سميك، إنه استلم زمام تدريب أهلي قلقيلية في الجولة 14 من مرحلة الإياب وكان وضع الفريق في وضع لا يحسد عليه في ترتيب اللائحة.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن الجهاز الفني عقد العزم بعد توليه المهمة، على ترتيب الأوراق فيما تبقى من مباريات من مرحلة الإياب، ونجح الفريق في الصعود بتوفيق الله أولاً وبالإرادة الصلبة والقوية والدعم المعنوي من الإدارة واللاعبين والجماهير.

وقال "لا بد أن أقدم شكري وتقديري إلى إدارة النادي الأهلي وخاصة غسان جوابرة رئيس النادي وماهر بكر المشرف الرياضي، اللذان كانا من الداعمين والمساندين للفريق"، كما وجه شكره وتقديره لكافة اللاعبين دون استثناء.

وبخصوص مستقبله، أكد سميك بأنه حتى الآن مدربا للأهلي، لكن بالتأكيد سيكون هناك جلسة مع إدارة النادي في خلال الفترة القريبة المقبلة من اجل تقييم المرحلة السابقة ودراسة كافة النقاط الإيجابية والسلبية التي رافقت هذا الدوري.