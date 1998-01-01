شباب الخليل يشعل الدوري والنيص يكتسح المكبر

رام الله / سما /

اقتنص نادي شباب الخليل انتصارًا مثيرًا وصعبًا، أمس الأحد، من ضيفه شباب السموع، وفاز عليه بنتيجة (2-1)، في ختام الجولة الـ18 من دوري المحترفين بالضفة الغربية.

وأدى هذا الفوز إلى تقدم شباب الخليل للمركز الثالث برصيد 32 نقطة، بفارق 3 نقاط عن هلال القدس المتصدر ونقطتين عن فريق بلاطة الوصيف، بينما ظل السموع سادسًا برصيد 28 نقطة.

وتقدم الشباب أولاً عن طريق مراد الحاج، وفي بداية الشوط الثاني نجح علي عدوي من إدراك التعادل، لكن شاهر الطويل أهدى فريقه الفوز بهدف متأخر لكنه ثمين.

وفي لقاء آخر، اكتسح ترجي واد النيص، مضيفه جبل المكبر بنتيجة (4-0،) في اللقاء الذي جمعهما على استاد الخضر، ليتقدم الترجي للمركز الرابع برصيد 30 نقطة، بينما ظل المبكر ثامناً برصيد 24 نقطة.

وتقدم الترجي مع الدقيقة الـ6 بهدف أول للاعب حازم عبد الله، وبعده طرد لاعب المكبر حسين جوهر، استغل الترجي هذا الأمر وعزز تقدمه بهدف آخر للاعب أشرف نعمان قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، لم يتغير الحال، وعاد الترجي وعزز تقدمه بالهدف الثالث عبر خضر أبو حماد، فيما عاد حازم عبد الله ووقع على الهدف الرابع والثاني له، لينتهي اللقاء (4-0).