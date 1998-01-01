هلال القدس يتهم الاتحاد الآسيوي بالتحيز

رام الله / سما /

اتهم نادي هلال القدس، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بإرضاء اتحادات أخرى على حسابه وحرمانه من خوض مبارياته القارية على ملعبه.

وكان الاتحاد الآسيوي، قد قرر نقل مباراتي هلال القدس مع نادي النجمة اللبناني، ونادي الجيش السوري، إلى ملاعب محايدة، بسبب وجود أزمة في تنقل الفريقين إلى فلسطين.

وأكد هلال القدس في بيان صحفي، أن الاتحاد الآسيوي باتخاذ قرار نقل المباريات إلى ملعب مُحايد نعتبره إرضاءً لبعض الاتحادات الرياضية على حساب الاتحاد الفلسطيني، والأندية الفلسطينية خاصة.

وثمن الهلال، خلال بيانه، جهود الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ورئيسه وكافة أركانه، الذين وقفوا مع النادي في هذه الأزمة، وكانوا سندًا حقيقيًا بالوقوف إلى جانب مُمثل فلسطين في آسيا.

وطالب الهلال، مسئولي الاتحاد الفلسطيني بمواصلة التدخل والضغط على الاتحاد الآسيوي للالتزام بالقوانين المثبتة والخاصة فيما يتعلق بالملعب البيتي، مؤكدين على ثبات موقفهم.