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تحركات مفاجئة لأرسنال في الميركاتو

الإثنين 15 أبريل 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحركات مفاجئة لأرسنال في الميركاتو


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة ميرور أن نادي أرسنال يسعى لتعزيز مركز المهاجم خلال الميركاتو الصيفي القادم، وأنه سيتجه نحو أهداف بعيدة عن تلك المنتشرة في الصحف.

وينتهي عقد المهاجم الإنجليزي داني ويبليك مع الجانرز بنهاية الموسم الجاري، ويبدو التجديد خيار مستبعد للغاية.

وذكر جون كروس الصحفي بالميرور أن داني فراسر لاعب بورنموث وموسى ديمبلي مهاجم ليون هما أبرز الأسماء المقترحة على أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال.

وسجل فراسر ثمانية أهداف مع فريقه هذا الموسم في جميع البطولات، بينما سجل ديمبلي 18 هدف لكنه يحظى باهتمام مانشستر يونايتد أيضاً.

ويمر النادي بضائقة مالية أجبرته على التوجه لسوق الانتقالات بشكل الإعارة خلال يناير الماضي حيث تم التعاقد مع داني سواريز جناح برشلونة حتى نهاية الموسم، ويوجد بند الشراء النهائي لكنه لا يبدو أن إدارة الجانرز ستتخذ هذا القرار بسبب المستوى المخيب الذي يقدمه اللاعب.

#أرسنال

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