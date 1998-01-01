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يوفنتوس يتجنب اللعب بأميركا خوفا من اعتقال رونالدو

الإثنين 15 أبريل 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يتجنب اللعب بأميركا خوفا من اعتقال رونالدو


وكالات / سما /

يسعى يوفنتوس الإيطالي لتدعيم خط دفاعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ارتبط اسمه بالتعاقد مع المدافع الفرنسي رافائيل فاران لاعب ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن يوفنتوس أبدى اهتمامه بضم فاران ووضعه على رأس أولوياته، لكن يدرك جيدًا أن الصفقة لن تكون سهلة.

يوفنتوس يعلم أن هناك مشكلة كبيرة للغاية ستواجهه في الصيف إذا لم يتعاقد مع مدافعين على الأقل، خاصة بعد إعلان مدافعه الإيطالي أندريا بارزالي اعتزاله بنهاية الموسم الحالي، وتقدم بونوتشي وكيليني في العمر.

التقرير أوضح أن يوفنتوس تواصل بالفعل مع فاران، لكنه تلقى إجابة غير مُبشرة تفيد بأن ريال مدريد لن يتنازل عن مدافعه المتوج بكأس العالم في روسيا بأقل من 500 مليون يورو، ما يمثل قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الملكي.

#يوفنتوس

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