مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد وبوجبا بسعر الصفقة

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد مطالب بتقديم عرض كبير جداً لإقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن خدمات النجم الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط بوجبا بالانتقال إلى النادي الملكي بعد التصريحات التي أدلى بها بخصوص حلمه باللعب في سانتياجو برنابيو وتحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان تحديداً، الأمر الذي حفز الريال للتعاقد معه هذا الصيف وتدعيم خط الوسط الذي عانى كثيراً هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت مينيو رايولا وكيل أعمال بوجبا أن النادي لا يفكر أبداً بالتخلي عنه، ولن يتم الموافقة على انتقاله بسهولة.

وأضاف التقرير أن مسؤولي الشياطين الحمر أوضحوا لرايولا أنه لا يوجد أي سبب يدفع بوجبا للرحيل بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي كانت تربطه به علاقة سيئة في الآونة الأخيرة.

ويعلم بوجبا أن إدارة اليونايتد محقة بخصوص عدم وجود سبب منطقي للرحيل، لكن من وجهة نظره، أن اللعب تحت قيادة زيدان سيعطيه حافزاً إضافياً للعطاء داخل الملعب، وهو ما يفتقده في ملعب أولد ترافورد.

وأكدت ماركا على أن مانشستر يونايتد سيعمل على تجديد عقد بوجبا الذي سينتهي عام 2021، ولن يقبل الدخول في مفاوضات مع ريال مدريد إن لم يكن هناك عرضاً مبدئياً يبلغ 150 مليون يورو.

وسيواصل ريال مدريد مراقبة وضع النجم الفرنسي في المرحلة القادمة، لكن زيدان سوف يلجاً إلى بدائل أخرى في السوق إن قرر مانشستر يونايتد تحديد سعر غير منطقي وأصر على عدم التفاوض.