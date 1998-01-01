فيديو.. صلاح وماني يقودان ليفربول لإنهاء عُقدة تشيلسي

وكالات / سما /

تمكن ليفربول من إنهاء العُقدة أخيراً بعد التفوق على تشيلسي في قمة الجولة رقم 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وتحقيق الفوز عليه بثنائية نظيفة.

في الشوط الأول سير تشيلسي المباراة كما أراد وكان له الخروج سالماً دون تكبد مرماه أي هدف ودون وجود أي خطورة من عناصر ليفربول على مرماه.

أما في الشوط الثاني فقد كانت البداية أكثر سرعة وقوة من جانب الريدز وتمكنوا من افتتاح التسجيل عن طريق ساديو ماني برأسية في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

ولم يمض الكثير حتى سجل محمد صلاح الهدف الثاني بصاروخية لا تصد ولا ترد سكنت شباك الحارس كيبا في الدقيقة 53.

وبهذا الفوز يعود ليفربول مجدداً لقمة سلم الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 85 نقطة بفارق نقتطين عن مانشستر سيتي الذي لايزال لديه مباراة مؤجلة، بينما يتجمد رصيد تشيلسي عند 66 نقطة في المركز الرابع.