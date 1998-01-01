موقع أمريكي : العاهل الأردني محبط بسبب عدم إطلاعه على "صفقة القرن"

القدس المحتلة / سما /

أورد موقع أكسيوس الأمريكي، أنّ العاهل الأردني عبد الله الثاني، غير راضٍ عن مستوى التشاور الأميركي معه بشأن خطة السلام المسماة "صفقة القرن".

ونقل الموقع عن مصادر متطابقة قولها، إن العاهل الأردني متشائم بشأن احتمالات الخطة مشيرًا إلى أن الملك الأردني أبلغ وفد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي خلال لقاء جمعهما الشهر الماضي، أن الخطة لم تعرض عليه، خاصةً الجزء الأشد خطورة وهو الجانب السياسي منها، والتي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للأردن.

وقال مصدر شارك في اللقاء، إن العاهل عبدالله الثاني، بدا وكأنه ينتقد الخطة ويرفض الجهود المبذولة، وأنه أعطى انطباعًا أنها صفقة اقتصادية أكثر منها خطة سلام.

فيما قال مصدر أردني للموقع، إن الملك عبدالله لم ير الخطة، ولا يمكنه التعليق عليها، ويعتقد أن أي خطة اقتصادية بدون خطة سياسية لن تكون كافية.

ورد مسؤول أمريكي في البيت الأبيض بالقول إن اللقاءات التي أجريت مع عدد من الزعماء العرب بينهم العاهل الأردني، كان هدفها تبادل الأفكار، والتماس أفكار أولئك الزعماء، مشيرًا إلى أن الخطة سياسية/ اقتصادية.

وتقول مصادر أمريكية للموقع، إن الجانب السياسي من الخطة لم يطلع عليه سوى 5 أو 6 أشخاص في البيت الأبيض، مما يجعلها واحدة من أسرار قليلة تمكن البيت الأبيض من الاحتفاظ بها. مشيرةً إلى أنه من المرجح أن يتم عرض الجانب الاقتصادي من الصفقة أولًا للعلن، قبل الخوض في الجانب السياسي والكشف عنه.

وأشارت المصادر إلى أن الزعماء العرب اشتكوا من عدم عرض الخطة السياسية عليهم، وقضية إقامة دولة فلسطينية من عدمها.